İYİ Parti makas değiştirmiştir

Adana'dan İYİ Parti İl Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ederek beraberindekilerle birlikte MHP'ye geçen Veysel Ulaş, "Vatan, millet sevdasıyla yola çıktığını ilan edip makas değiştirerek vatana, millete kastedip PKK'nın iz düşümü HDP ve CHP yönetimiyle yürüyüp yoldaşlık yapan İYİ Parti'de kalmamız, bulunmamız züldür" dedi.

"YUVAMIZA DÖNDÜK, MUTLUYUZ"

Vatanını, milletini, bayrağını seven biri olduğunu ve daha önce de yabancı olmadığı yuvasına döndüğü için mutluluk duyduğunu belirten Ulaş, kendisiyle 8 il ve ilçe delegesi ile 75 parti üyesinin istifa ettiğini dile getirdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısının da yuvalarına dönüşlerinde etkili olduğunu belirten Ulaş, ilerleyen günlerde başka istifa edenlerin de olacağını savundu. Geçtiğimiz hafta da Adana'da İYİ parti kurucularından 4'ü ilçe başkan yardımcısı olmak üzere 15 yönetici partilerinden istifa ederek MHP'ye geçmişti. MHP'ye geçenler adına konuşan İYİ parti Sarıçam İlçe Başkan Yardımcısı Mustafa Özenli, "İYİ Parti şirkte yönetir anlayışında. İYİ parti ülkenin geleceğine yönelik zarar veren politikalar içine girmiştir" dedi.



AKŞENER HAKİMİYET KURAMADI

Veysel Ulaş, "İYİ parti çizgisinden sapmıştır. Bir sürü olumsuzluklar oldu. Meral Akşener teşkilatın üzerinde hakimiyet kuramadı. Hep sabrettik ama bugüne kadar olumlu bir şey görmedik. Merkez sağı toparlayacak ve yeni güç olacak olan MHP'ye arkadaşlarımla birlikte geçtik" dedi.