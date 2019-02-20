Korkutmak istedi katil oldu

Adana'da aralarında alacak verecek meselesi bulunan İbrahim Fikret Hakverdi'yi korkutmak amacıyla bacağından vuran Doğan G. (31), Hakverdi'nin ölmesiyle katil oldu. Cinayeti 300 güvenlik kamerasını saniye saniye inceleyerek aydınlatan polis Doğan G. ve ona yardım ettikleri iddia edilen 3 arkadaşını yakaladı.

SEVGİLİSİNE ÇİÇEK ALDI

Silahlı saldırı olayı 14 Şubat'ta Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Fikret Hakverdi, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla birlikte yaşadığı Moldova uyruklu Lilia M.'ye çiçek aldıktan sonra evine gitmek istedi. Hakverdi, oturduğu apartmanın önüne geldiğinde arkasından yaklaşan bir kişi bacağına ateş edip kaçtı. Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hakverdi, bir gün sonra hayatını kaybetti.

DİDİK DİDİK ARADILAR

Hakverdi'nin cenazesi yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından toprağa verilirken Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı. Polis saldırının meydana geldiği apartmanın başta olmak üzere zanlının kaçış ile geliş güzergahında bulunan 300 güvenlik kamerasını saniye saniye izledi.



SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Yapılan incelemede cinayetin Doğan G., tarafından işlendiğini ve Cenker Ş. (42), Birol B. (32) ve Onur G. (34) ile birlikte hareket ettiğini tespit etti. Zanlılar polisin düzenlediği, eş zamanlı baskınlarla yakalandı. Sorguya alınan şüpheliler suçlamaları kabul etmedi. Polis cinayetin para meselesi yüzünden işlendiğini belirledi. Zanlılardan Doğan G. ve Cenker Ş. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğinde tutuklanırken, diğer iki zanlı adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.