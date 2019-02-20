Lions Uluslararası Kısa Film Yarışmasına katılacaklar

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Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo TV ve Sinema Bölümü, gelişmekte olan sinema sektörüne yeni ve genç yeteneklerin katılmasını sağlamak amacıyla Uluslararası Lions Kulüpleri 118-Y Yönetim Çevresi Federasyonu tarafından 10'uncusu organize edilen "Lions Uluslararası Kısa Film Yarışması'na katılıyor. İletişim Fakültesi Radyo TV ve Sinema Bölümü, Lions Uluslararası Kısa Film Yarışması'nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni temsil edecek. Kazananların açıklanacağı ve ödüllerin verileceği yarışmanın galası, 3 Nisan 2019 tarihinde, İstanbul Caddebostan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Jüri heyetinde önemli isimleri bulunduğu "Lions Uluslararası Kısa Film Yarışması"nda, Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, TV ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fevzi Kasap da yarışma jüri heyetinde bulunuyor. Jüri Başkanlığı'nı yönetmen ve sinema sanatçısı Berhan Şimşek'in yaptığı yarışmada, Sanatçı Tamer Levent, Bennu Yıldırımlar, Mehmet Günsür gibi isimler de bulunuyor.