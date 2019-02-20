Melih Abi: Korkuluksuz kanal yolları tehlike saçıyor

Set üstü yolların ıslahı şart. Yerleşim alanları genişledi. Özellikle de kanal boylarında korkuluk yapılması gereken yerler var. Önceki gün Dikili Yeşiloba arasındaki yolda bir araç kanala düştü. Sonuçta ölen olmadı ama araç pert oldu. Orada korkuluk olsaydı maddi hasarla kaza geçiştirilebilirdi. Kent merkezinde korkuluklar mutlaka yapılmalı. Yazıktır günahtır. İnsanlar araç içinde boğulabilir!



MOTOSİKLET KAZALARI NASIL ÖNLENECEK

Motosiklet kazalarının önüne geçilemiyor. Mavi Bulvar'da motor kazası olmuş, sürücüsü yaralı yerde yatıyor. Sürücü de, araç sürücüleri de haklı. Kimi araç sürücüleri motosikletleri yok sayıyor. Seyir halindeyken sıkıştırıyor. Ara yollardan önüne çıkıyor. Motosiklet sürücüleri de hata yapıyor. Kırmızı ışıkta durmayanlar, araçların arasında zig-zag çizenler. Orta yolu bulmak lazım. Yoksa kazalar hiç bitmez… Motosikletlerin üstüne süren araç sürmeler de…