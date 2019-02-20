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Öğretmene suçlaması

ZİYA RAMOĞLU
ZİYA RAMOĞLU Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 20.2.2019
Öğretmene cinsel istismar suçlaması
Adana'da erkek öğrencilerine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Türkçe öğretmeni A.T., tutuklanarak cezaevine konuldu. Cinsel istismar iddiası Sarıçam ilçesindeki bir okulda meydana geldi. Daha önce de hakkında cinsel istismar suçlaması bulunan olan ancak kanıt yetersizliğinden serbest kaldığı öğrenilen A.T., bir kez daha aynı suçlamayla karşı karşıya kaldı. Erkek öğrencilerine cinsel istismarda bulunduğu şikayeti üzerine harekete geçen polis, öğrencilerle tek tek görüştü. İfadesi alınan erkek öğrenciler, öğretmenle birlikte olduklarını yönünde ifade verince öğretmen A.T., gözaltına alındı. Kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen ve iftiraya uğradığını söyleyen A.T., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
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Öğretmene cinsel istismar suçlaması
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