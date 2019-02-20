Öğretmene cinsel istismar suçlaması

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Adana'daerkek öğrencilerinecinsel istismardabulunduğu iddia edilenTürkçe öğretmeniA.T., tutuklanarakcezaevine konuldu.Cinsel istismar iddiasıSarıçam ilçesindekibir okulda meydanageldi. Dahaönce de hakkındacinsel istismar suçlamasıbulunan olan ancakkanıt yetersizliğindenserbest kaldığı öğrenilenA.T., bir kez dahaaynı suçlamayla karşıkarşıya kaldı. Erkeköğrencilerine cinselistismarda bulunduğuşikayeti üzerine hareketegeçen polis, öğrencilerletek tek görüştü.İfadesi alınan erkeköğrenciler, öğretmenlebirlikte olduklarınıyönünde ifade verinceöğretmen A.T., gözaltınaalındı. Kendisineyöneltilen suçlamalarıkabul etmeyen ve iftirayauğradığını söyleyenA.T., çıkarıldığı nöbetçisulh ceza hakimliğitarafından tutuklandı.