Öğretmene cinsel istismar suçlaması

Adana'da
erkek öğrencilerine
cinsel istismarda
bulunduğu iddia edilen
Türkçe öğretmeni
A.T., tutuklanarak
cezaevine konuldu.
Cinsel istismar iddiası
Sarıçam ilçesindeki
bir okulda meydana
geldi. Daha
önce de hakkında
cinsel istismar suçlaması
bulunan olan ancak
kanıt yetersizliğinden
serbest kaldığı öğrenilen
A.T., bir kez daha
aynı suçlamayla karşı
karşıya kaldı. Erkek
öğrencilerine cinsel
istismarda bulunduğu
şikayeti üzerine harekete
geçen polis, öğrencilerle
tek tek görüştü.
İfadesi alınan erkek
öğrenciler, öğretmenle
birlikte olduklarını
yönünde ifade verince
öğretmen A.T., gözaltına
alındı. Kendisine
yöneltilen suçlamaları
kabul etmeyen ve iftiraya
uğradığını söyleyen
A.T., çıkarıldığı nöbetçi
sulh ceza hakimliği
tarafından tutuklandı.