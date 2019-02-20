Taraftarımızı coşturmalıyız

BUGÜN NELER OLDU

por Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da futbolcular, antrenmandan önce laktak testinden geçti. Cumartesi günü sahasında Altınordu'yu konuk edecek olan mavi-lacivertli ekip hazırlıklarını sürdürdü. Tüm futbolcuların katıldığı laktak testinde, sporcuların nabız ve kan değerlerine bakıldı. Ardından sahada sürekli tur atan futbolcuların performansları ölçüldü.Mavi-lacivertlilerin laktak testini kulüp başkanı Murat Sancak da yakından takip etti. Sancak, takımın son durum hakkında teknik direktör Ümit Özat'tan bilgi aldı. Test sonrası oyuncuları ile kısa bir görüşme yapan Sancak,dedi.