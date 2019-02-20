Zehir tacirlerine Hatay’da geçit yok

BUGÜN NELER OLDU

Hatayİl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik Antakya ve Reyhanlı'da yaptıkları operasyonlarda gözaltına aldıkları 12 kişiden 9'u tutuklandı. 3 kişide adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Jandarma uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu ile mücadele kapsamında elde ettiği istihbarı bilgiler neticesinde soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında tarihinde Antakya ve Reyhanlı ilçelerinde 12 şüpheli şahsa ait 13 adrese gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonlarda, 12 şahıs gözaltına alındı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda, 12 adet cep telefonu, 12 adet sim kartı, 12 adet hafıza kartı, bir miktar uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 12 şüpheli şahıs İl Jandarma Alay Komutanlığı'nda tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şahıslardan, 9'u tutuklanıp cezaevine gönderilirken, 3 şahısta adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.