Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Zehir tacirlerine Hatay’da geçit yok

tacirlerine ’da geçit yok

YASER ÇAPAROĞLU
YASER ÇAPAROĞLU Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 20.2.2019
Zehir tacirlerine Hatay’da geçit yok
Hatay İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik Antakya ve Reyhanlı'da yaptıkları operasyonlarda gözaltına aldıkları 12 kişiden 9'u tutuklandı. 3 kişide adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Jandarma uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu ile mücadele kapsamında elde ettiği istihbarı bilgiler neticesinde soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında tarihinde Antakya ve Reyhanlı ilçelerinde 12 şüpheli şahsa ait 13 adrese gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonlarda, 12 şahıs gözaltına alındı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda, 12 adet cep telefonu, 12 adet sim kartı, 12 adet hafıza kartı, bir miktar uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 12 şüpheli şahıs İl Jandarma Alay Komutanlığı'nda tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şahıslardan, 9'u tutuklanıp cezaevine gönderilirken, 3 şahısta adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Zehir tacirlerine Hatay’da geçit yok
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN