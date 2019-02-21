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Büyükşehir, 10 bin yön levhasını yeniledi

Giriş Tarihi: 21.2.2019
Adana Büyükşehir, 10 bin yön levhasını yeniledi
ADANA Büyükşehir Belediyesi, trafik akışının güvenli ve kesintisiz sağlanması amacıyla 15 ilçedeki 828 yerleşim merkezinde yön levhalarını yeniledi. Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım ağında bulunan güzergahlarda 4 bin adet direk kullanılarak uluslararası standartlara uygun 10 bin adet fosforlu yön levhasının montajı tamamlandı. Başkan Hüseyin Sözlü'nün 5 yıllık hizmet döneminde 3 bin 230 kilometre asfalt yol, 308 adet köprü ve menfezin yapımını gerçekleştiren, akıllı kent uygulaması, bölgesel ulaşım rehberi, 225 belediye otobüsünde ücretsiz internet kullanımı ve 153 adet klimalı otobüsü filosuna dahil ederek toplu taşıma hizmetinde kalite standartlarını sürekli yükselten Büyükşehir Belediyesi, yine önemli bir çalışmaya imza attı. Ulaşım Daire Başkanlığı'nın 15 ilçede yürüttüğü çalışmada 828 yerleşim merkezindeki yön levhaları yenilendi. Aladağ, Ceyhan, Çukurova, Feke, İmamoğlu, Karaisalı, Karataş, Kozan, Pozantı, Saimbeyli, Sarıçam, Seyhan, Tufanbeyli, Yumurtalık ve Yüreğir ilçelerinde 4 bin adet direk kullanılarak uluslararası standartlara uygun 10 bin adet fosforlu yön levhasının montajı tamamlandı.
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Adana Büyükşehir, 10 bin yön levhasını yeniledi
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