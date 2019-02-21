Banka hesabını kullandırana 5 bin lira veriyorlardı

BUGÜN NELER OLDU

merkezli 11 ilde, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 106 kişi gözaltına alındı. Çetenin günlük cirosunun 400 bin lira olduğu, banka hesabını kullandıran şahıslara da 5 bin lira verdikleri tespit edildi. Zanlıların sorguları emniyette sürüyor.Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, internet üzerinden yasa dışı bahis oynattığı öne sürülen şahıslar olduğunu belirledi. Polis savcılıktan alınan izinle 6 ay boyunca suç örgütünün elamanlarını takip etti ve operasyon için düğmeye bastı. Adana merkezli İstanbul, Mersin, İzmir, Aydın, Şırnak, Antalya, Gaziantep, Çanakkale, Adıyaman ve Konya illerinde bulunan şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskın yapıldı. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda 146 kişiden 108 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere ait cep telefonları, bilgisayar ve tabletlere incelenmek üzere el konuldu.Yapılan çalışmalarda; suç örgütü tarafından kullanıldığı tespit edilen bin 520 hesaptan 278'i üzerinde bugüne kadar yapılan incelemede 30 milyon 240 bin TL para hareketi olduğu belirlendi. Şüphelilere ait bloke kararı aldırılan bin 242 hesaptaki incelemeler sürüyor. Öte yandan şüphelilerin yasa dışı bahis oynatmaktan kazandığı değerlendirilen 611 bin 500 TL para ile 21 araç ve toplam 60 bin metrekare büyüklüğündeki 23 ayrı taşınmaza mahkeme kararıyla el konuldu. 38 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.Bahis çetesinin liderliğini yapan Riber O.'nun (44) KKTC'de ofis kiraladığı ve şebekeyi buradan yönettiği ortaya çıktı. Riber O.'nun hesaplarını kullandığı kişilere 5 bin lira ödeme yaptığı, 1 kişinin de farklı bankalarda 7-8 hesabı olduğu öğrenildi.