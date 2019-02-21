Bizet’in ihtiraslı Carmen’i kapalı gişe oynadı

BUGÜN NELER OLDU

Devlet Opera ve Balesi (MDOB) sanatçıları tarafından uzun süredir provaları devam eden Georges Bizet'in dünyaca ünlü eseri 2 perdelik 'Carmen' operası, kapalı gişe sahneledi. Kültür Merkezi Sahnesi'nde sahnelenen eseri, MDOB Sanat Yönetmeni ve Müdürü Bengi İspir Özdülger ile yaklaşık 700 sanatsever izledi. Fransız yazar Prosper Merimee'nin aynı adlı romanından operaya uyarlanan eserin librettosunu Henri Meilhac ve Ludoviç Halevy'in yazdığı 'Carmen' operasının rejisörlüğünü Haldun Özörten yapıyor. Vladimir Lungu orkestra şefliğini üstlendi. Dekor tasarımı Çağda Çitkaya, kostüm tasarımı Sevtaç Demirer, ışık tasarımı Tarı Deniz, koreografisi Özlem Şenormanlılar ve Ender Üçdemir imzasını taşıyan eserin koro şefliğini Anıl Aydın, çocuk korosu şefliğini ise Reyhan Bezdüz yapıyor. Tütün fabrikasında çalışan güzeller güzeli Carmen ile bir muhafız çavuşu olan Don Jose arasındaki ihtiraslı aşk hikayesinin konu edildiği eser yoğun ilgi nedeni ile 23 Mart Cumartesi günü saat 20.00'da yeniden sahnelenecek.