Cep telefonu da unutuluyor bitcoin de

BUGÜN NELER OLDU

Mersin'de günde 10 bini hasta 20 binden fazla kişinin bulunduğu Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde unutulanlar arasında çok sayıda para, ziynet eşyası, telefon ve kimlikler ile bir bitcoin hatıra parası bulunuyor. Kentte sağlık alanında önemli hizmetlerin verildiği ve çok sayıda kişinin ziyaret ettiği Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde açıldığı günden itibaren yetkililere çok sayıda buluntu eşya getirildi. Vatandaşların telaş veya dalgınlıkla unuttuğu ya da düşürdüğü cep telefonundan, ziynet eşyasına, kimlikten paraya kadar çok sayıda değerli eşya hastanenin kayıp eşya deposunda saklanıyor. İki yıllık süre içerisinde 60 bin liraya yakın para ve ziynet eşyası sahibine teslim edilirken, toplamda 10 bin lira para ile yaklaşık 30 ziynet eşyası ile onlarca telefon ve kimlik de hala sahibini bekliyor. Yaklaşık 1,5 yıl önce bulunan ve şimdiye kadar sahibi çıkmayan bir bitcoin hatıra parası da kayıp eşya bürosunda yer alıyor. Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Bahar Aydınlı, açılışının ardından ikinci yılını geride bırakan hastanede bugüne kadar çok sayıda kayıp, buluntu eşyanın kendilerine getirildiğini söyledi. Bulunan eşyayı koruduklarını anlatan Aydınlı, "Bugüne kadar 60 bin liranın üzerinde kayıp parayı sahiplerine ulaştırdık. Şu anda da kayıp eşya büromuzda 10 bin lira nakit ve 30'a yakın ziynet eşyası sahibini bekliyor.2 yıldır aynı yerde sahiplerini bekleyen kayıp eşyamız var" dedi.