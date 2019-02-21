CHP Gaziantep’te istifa furyası

BUGÜN NELER OLDU

CHP'nin kısa bir süre önce göreve getirdiği il yönetimi İYİ Parti ile girdikleri meclis üyeliği tartışması üzerine istifa etti. CHP'nin Şahinbey Belediye Başkan adayı da "motivasyon yok" diyerek adaylıktan çekildi. 31 Mart yerel seçimler için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi için aday göstermeyip sadece ilçe belediyelerinde aday gösteren CHP'de sular durulmuyor.İl yönetiminin istifa etmesinin ardından partinin Şahinbey Belediye Başkanı Adayı Dr. Sezgin Sönmez de "Motivasyon yok" diyerek adaylıktan çekildiğini açıkladı. Türkiye'nin nüfus bakımından en büyük ikinci ilçesi olan Şahinbey'den belediye başkanlığına aday gösterilen Sönmez, sosyal medya hesabı üzerinden istifa etti.Sönmez, gerekçesini şöyle açıkladı: Yaşadığımız süreçler ve örgüt içi motivasyonun, enerjinin düşük olması ve benim de motivasyonumu düşürmesi, kesin kazanırız gözüyle baktığım belediye başkanlık adaylığımdan geri çekilmeme neden oldu. Partimiz için, ailem için en önemlisi Şahinbey halkı için bunun hayırlı olacağını düşündüm.Öte yandan, partinin il yönetiminin görevden alınmasının ardından Kılıçdaroğlu tarafından bir süre önce göreve atanan Melih Meriç ve yeni yönetim de yaşanan çekişmeler ve İYİ Parti ile belediye meclis üyeliğinde yaşanan sorunlar nedeniyle istifa kararı aldı. Meriç tarafından yapılan yazılı açıklamada, istifa mektubunun CHP Genel Merkezi'ne gönderildiği bildirildi.