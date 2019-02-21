Çocuklarda büyüme ağrılarına dikkat

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Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Begümhan Turhan, çocuklarda sıklıkla görülebilen, özellikle geceleri ortaya çıkan ve çocuğu uykudan ağlayarak uyandırabilecek düzeyde ancak zararsız büyüme/ uzama ağrıları olabileceği konusunda anne babaları uyardı. Ağrıların sıklıkla kollarda ve dizlerde görüldüğünü belirten Turhan, ağrıların özellikle 3-12 yaş civarı ortaya çıktığını ve kısa süreli ağrılar olup kemik gelişimiyle beraber büyümenin bir işareti olduğunu belirtti. Turhan, ağrıların görülme sıklığının, cinsiyete göre farklılık göstermediğini ancak erkek çocuklarda daha şiddetli ağrılar şeklinde hissedildiğini ve daha hareketli çocuklar ile esnek yapıya sahip çocuklarda daha sık görülebildiğini ifade etti. Ağrıların şekli konusunda detaylı bilgi veren Turhan, "Bu ağrılar kramp şeklinde, derin, rahatsız edici bir tarzda hissedilmektedir. Ağrının en çok hissedildiği bölgeler bacaklar, baldır bölgesi, bacağın ön tarafı ve özellikle diz kapağının hemen altıdır. Bazen ayak bileğinde de ağrı olabildiği gibi el bileği ve dirsekler de etkilenebilir. Ağrının simetrik olması büyüme ağrısı tanısı için önemlidir" dedi. "Büyüme ağrısı tanısı için diğer önemli bilgiler ağrıların şekli, sıklığı, şiddeti, süresi hakkındaki ayrıntılı bilgilerdir" diye konuşan Turhan, "Büyüme ağrılarında çocuklar sürekli farklı eklem noktalarının ağrılarından yakınırlar. Eğer ağrı hep aynı noktada yoğunlaşmış ise, bu noktada hassasiyet, şişlik ve aksama söz konusuysa bu ağrı büyüme ya da uzamaya bağlı bir ağrı olmayabilir. Çocuğun gün içinde herhangi bir travma yaşayıp yaşamadığını öğrenmek de önemlidir" dedi.Turhan: "İyi karakterli bir ağrı olan büyüme ağrılarının tedavisinde, herhangi bir aktivite kısıtlamasına gerek duymayınız. Çocuklar okula gidebilir ve fiziksel aktivitenin engellenmesine gerek yoktur. Ilık bir duş ve masaj iyi gelecektir. Bazen doktor kontrolünde ağrı kesiciler de kullanmak gerekebilir" diyerek anne ve babalara seslendi.