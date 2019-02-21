Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Dağ yamacında keçi kurtarma operasyonu

Dağ yamacında keçi kurtarma operasyonu

Giriş Tarihi: 21.2.2019
Dağ yamacında keçi kurtarma operasyonu
MERSIN'IN Erdemli ilçesinde, dağ yamacında 2 gün mahsur kalan keçi, AKUT Mersin Şubesi ve itfaiye ekiplerinin 5 saatlik operasyonuyla kurtarılarak, sahibine teslim edildi. Alınan bilgiye göre, ilçedeki Üçtepe Mahallesi sınırlarındaki kırsal bölgede bir keçinin 2 gündür mahsur kaldığı ihbarını alan AKUT Mersin Şubesi ekipleri olay yerine gitti. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığının da destek verdiği kurtarma operasyonunda ekipler, yaklaşık 80 metre yükseklikteki yamaca halatlar yardımıyla tırmandı. Yaklaşık 5 saat süren operasyon sonucu bulunduğu yerden alınan keçi, sahibi Hasan Gökçe'ye teslim edildi. Gökçe, keçisini kurtaran ekiplere teşekkür etti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Dağ yamacında keçi kurtarma operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN