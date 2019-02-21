Erdemli’ye limonata fabrikası müjdesi

BUGÜN NELER OLDU

Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Başkan Adayı Mükerrem Tollu, "Erdemli'nin yıllardır özlemini çektiği Limonata fabrikası ve plastik kasa fabrikası kurulması için proje çalışması başlattık" dedi. MHP Erdemli ilçe başkanı Fatih Serin, belediye meclis üyeleri ile birlikte seçim çalışmaları kapsamında limon hasadı yapılan narenciye bahçelerinde çalışan limon tezgâhlarını ziyaret etti limon kesip birlikte yemek yedi tatlı ikramında bulundu. Erdemli ilçe merkezi, Limonlu, Kocahasanlı ve Karakeşli Mahallelerinde bulunan limon tezgâhlarını ziyaret eden Başkan Tollu, yaptıkları ve yapacakları çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Erdemli limonun başkenti diyen Tollu, bunun da ilçe için çok ciddi bir ekonomik değer ve gelir kapısı olduğunu söyledi.