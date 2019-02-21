Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Erdemli’ye limonata fabrikası müjdesi

Erdemli’ye limonata fabrikası müjdesi

DURHASAN ŞAHİN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 21.2.2019
Erdemli’ye limonata fabrikası müjdesi
ERDEMLİ Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Başkan Adayı Mükerrem Tollu, "Erdemli'nin yıllardır özlemini çektiği Limonata fabrikası ve plastik kasa fabrikası kurulması için proje çalışması başlattık" dedi. MHP Erdemli ilçe başkanı Fatih Serin, belediye meclis üyeleri ile birlikte seçim çalışmaları kapsamında limon hasadı yapılan narenciye bahçelerinde çalışan limon tezgâhlarını ziyaret etti limon kesip birlikte yemek yedi tatlı ikramında bulundu. Erdemli ilçe merkezi, Limonlu, Kocahasanlı ve Karakeşli Mahallelerinde bulunan limon tezgâhlarını ziyaret eden Başkan Tollu, yaptıkları ve yapacakları çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Erdemli limonun başkenti diyen Tollu, bunun da ilçe için çok ciddi bir ekonomik değer ve gelir kapısı olduğunu söyledi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Erdemli’ye limonata fabrikası müjdesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN