Gaziantep kardeşlik kenti

BUGÜN NELER OLDU

Valisi Davut Gül, bir ticaret ve sanayi kenti olan Gaziantep'in komşu şehirlerle iyi ilişkiler geliştirmesiyle konumunu daha da güçlendirdiğini söyledi. Gaziantep Şanlıurfalılar Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (ŞANLIDER) ziyaret eden Vali Gül, kentte yaşayan Şanlıurfalılar ve dernek hakkında bilgi aldı. Kentte 350 binin üstünde Şanlıurfalı yaşadığını belirten dernek başkanı Mustafa İsmet Erdoğan, "Burada yabancı değil, evimizdeyiz. Ayrımız gayrımız yok. Şehrimiz için hep birlikte çalışıyoruz" dedi. Şanlıurfa'dan sonra en çok Urfalı nüfusunun Gaziantep'te yaşadığına dikkat çeken Başkan Erdoğan, "Şanlıurfalılar Gaziantep'in belli mahallelerinde çok büyük nüfuslara sahipler. Kentin 10 önemli mahallesinin muhtarı bizim üyemiz" diye konuştu. Vali Davut Gül ise, kentteki Urfalı nüfusunun önemli bir zenginlik olduğunu, Gaziantep'in sanayi ve ticaret kenti olarak çevresindeki kentlerle de önemli bir ilişki kurduğunu belirterek, "Bugün burada Türkiye'nin hemen her ilinden insan var. Şanlıurfalılar komşu olarak daha yoğun. Buradaki en önemli avantaj, gelenlerin yabancı olarak görülmeyip kardeşçe karşılanmasıdır" diye konuştu.Gaziantep'in sahip olduğu potansiyel ile daha da gelişebileceğine işaret eden Vali Davut Gül, toplumun gün geçtikçe daha da bilinçlendiğini, gelişen teknoloji ile iletişim olanaklarının artmasının da toplumsal ilişkileri etkilediğini, bunun olumlu yönde gelişmesi için kentteki tüm kurumların elbirliği ile çalışması gerektiğini söyledi.