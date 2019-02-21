Kadın konulu makale Manas Journal’da yayınlandı

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Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Plastik Sanatlar Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Yücel Yazgın'ın, "Kuzey Kıbrıs'ta Kadın Ressamların Resimlerinde Kadın İmgesi" adlı makalesi, uluslararası endekslerde taranan "MANAS Journal of Social Studies" dergisinde yayımlandı. Yrd. Doç. Dr. Yücel Yazgın makalesinde, Kuzey Kıbrıs'taki kadın ressamlardan devlet koleksiyonunda eserleri bulunan dokuz ressamın resimlerindeki kadın imgelerini inceledi. Araştırma, nitel araştırma yönteminin doküman inceleme desenine göre tasarlanırken, veriler ise yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi ve eser içeriklerinin incelenmesi ile elde edildi. Yrd. Doç. Dr. Yücel Yazgın araştırmasında, dokuz kadın ressamın resimlerinde kadını temsil eden imgeleri, niteliksel olarak inceledi. Ressamların eserlerindeki kadın imgelerini, kadının sosyo-ekonomik durumu, resmedildiği ortam, temsil ettiği kadın özelliği, ressamların tercih ettiği renkler, kadın imgelerinin giyinik veya nü oluşu ve kadın ressamın hangi sanat felsefesine yakın olduğu kategorilerine göre analiz etti. Ayrıca ressamların resimleri, uyguladıkları teknikler, resimlerinde insan figürü, kadın figürü, erkek figürü ve diğer figürleri kullanma sıklığı da inceledi.