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Kendi kendine hareket eden kamyonet iki araca çarptı

Giriş Tarihi: 21.2.2019
Kendi kendine hareket eden kamyonet iki araca çarptı
NİĞDE'DE sürücüsünün stop ettiği ve kapısını kilitlediği kamyonet, kendi kendine hareket ederek park halindeki iki araca çarptı. Güvenlik kamerasını izleyen sürücü, "Aracın içine cin girdi büyük ihtimal, çünkü başka şansımız yok. Arabayı çalıştırıp öndekine vuruyor" diyerek olayı anlattı. Edinilen bilgiye göre, Uzun Sokak'ta ikinci el eşya taşımacılığı yapan sürücü, yemek yemek için kamyonetini yolun kenarına park edip kapılarını kilitleyerek lokantaya girdi. Sürücünün uzaklaşmasının ardından kendiliğinden hareket eden kamyonet, park halindeki iki araca çarparak hasara neden oldu.
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Kendi kendine hareket eden kamyonet iki araca çarptı
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