Kendi koyduğu fotoğrafları tepki görünce kaldırdı

BUGÜN NELER OLDU

Karataş ilçesinde partisinin belediye başkan adayı Mehmet Yıldız'ın seçim bürosu açılışından sonra makam aracından elini uzatıp öptüren CHP Milletvekili Müzeyyen Şevkin gelen tepkiler üzerine el öptürme fotoğrafını kaldırdı. CHP'li vekilin elini sadece bir vatandaşa değil diğer vatandaşlara da el öptürdüğü fotoğraflar ortaya çıktı. Seçim bürosunun açılışından sonra makam aracına binen Müzeyyen Şevkin'in el öptürme fotoğrafının sosyal medyada paylaşması büyük tepkilere neden olmuştu. Özellikle Adanalılar, "CHP'le vekil yaptığı bu utanç verici hareket ile kültürel değerlerimizi hiçe saymıştır. CHP'liler her zaman halkın yanında olduklarını söylüyorlar. Böyle davranış sergileyerek mi halkın yanında oluyorsunuz. Hiç mi Başkan Erdoğan'dan ders almıyorsunuz. Biraz mütevazı ve hoşgörülü olun" diyerek ateş püskürdü. CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin makam aracının içinde "kahkaha atarak" elini öptürdüğü fotoğraf sosyal medyadan tepkiler gelmesi üzerine sayfasından kaldırdı. Ayrıca Şevkin'in bir kişiye değil diğer vatandaşlara da el öptürdüğü ortaya çıktı. Şevkin kaldırdığı fotoğrafların yerine tokalaşırken çektirdiği fotoğraflarını koydu.