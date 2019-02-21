Korodan organ, kan ve kök hücre bağışı

BUGÜN NELER OLDU

semavi din ve 6 mezhebe mensup insanlardan oluşan Antakya Medeniyetler Korosu, organ, kar ve kök hücre bağışında bulundu. Medeniyetler Evi'nde kurulan Türk Kızılayına ait platformda gün boyu devam eden kampanyaya 200'e yakın koro üyesi bağışta bulunarak destek verdi. Antakya Medeniyetler Korosu Derneği Başkanı Yılmaz Özfırat, tüm Türkiye'ye örnek olmak için böyle bir duyarlılık çalışmasına imza attıklarını söyledi. Bağış etkinliğine koro üyelerinin yanı sıra vatandaşların da yoğun katılım gösterdiğini belirten Özfırat, "Türk Kızılayı bu konuda çok ciddi bir çaba göstererek bugün Medeniyetler Evi'nde böyle bir imkan sağladı. Bizler de dernek olarak hem kök hücre hem kan hem de organ bağışında bulunduk. Bugün yaklaşık 200 kişinin katılımı oldu" dedi. Özfırat, kampanyaya katılan herkese teşekkür etti.