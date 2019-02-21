Masa tenisi heyecanı bitti

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OSMANIYE'DE düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Masa Tenisi Grup müsabakaları sona erdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü tarafından uygulanan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) projesi, Türkiye'nin yıldız adayları Osmaniye'de buluştu. Tosyalı Spor Salonu'nda iki gün süren ve Osmaniye, Adana, Antalya, Burdur, Hatay, Isparta, Mersin, Kahramanmaraş ve Karaman illerinden 9 kız ve 9 erkek toplamda 90 sporcunun katıldığı müsabakalarda takımlar çeyrek final için mücadele etti. Ödül töreninde sporcularla bir araya gelen Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu gençlerin bu tür organizasyonların içinde bulunmasının mutluluk verici olduğunu belirterek, "Geleceğimizin teminatı olan birbirinden yetenekli gençlerimizin, derslerinin yanı sıra sporda da bu denli başarılı olmaları gurur vesilesidir" dedi. Müsabakalar sonucunda dereceye giren takımlara ödülleri Müdürü Loğoğlu, Spor Şube Müdürü Arif Özasarı ve Masa Tenisi İl temsilcisi Hanifi Kaplan tarafından verildi.