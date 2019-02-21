Mesleki yeterlilik belgelerini aldılar

BUGÜN NELER OLDU

Odalar ve Borsalar Birliği Meybem A.Ş.ile Anamur Ticaret ve Sanayi Odası tarafından organize edilen ikinci el motorlu kara taşıtlarının alım satım sınavında başarılı olan kursiyerlere belgeleri verildi. Anamur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ferudun Torunoğlu, "İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının alım satımında Mesleki Yeterlilik Belgesi alma zorunluluğu getirilmesine ilişkin olmak üzere odamızca yapılan çalışmalar ve TOBB MEYBEM tarafından görevlendirilen yetkili tarafından Anamurda yapılan, yazılı ve uygulamalı olarak iki aşamada 26 aday için sınav yapıldı. Başarılı olan 16 aday, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazandı" dedi.