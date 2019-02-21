Özbekistan’dan SANKO Enerji Çatalca RES’e ziyaret

ÖZBEKİSTAN'DAN
resmi görevli bir
heyet, Sanko Enerji
Çatalca Rüzgar Enerjisi
Santralı'nda (RES) inceleme
yaptı. Sanko
Enerji Çatalca RES
İşletme Müdürü Mustafa
Öğüt, ziyaretin, Dünya
Bankası tarafından organize
edilen çalışma
gezisi ile Türkiye'nin
enerji sektörünü yapılandırma
ve geliştirmede
gösterdiği başarı
hakkında Özbekistan
Hükümeti'nin bilgi
edinmesi kapsamındaki
gerçekleştirildiğini söyledi.
Özbekistan Hükümeti
heyetinin santral kurulumu,
işletimi ve rüzgar
enerjisi hakkında
bilgi aldığını belirten
Öğüt, "Santralımız 100
MW kurulu güç ile yıllık
ortalama 285 milyon
kWh düzeyinde elektrik
üretimi yaparak bulunduğu
bölge ve ülkeye
hizmet vermektedir"
dedi. Rüzgar enerjisinin
verilen teşvikler ile birlikte
Türkiye'de özellikle
2007 yılından itibaren
ivmeli bir gelişim içerisine
girdiğini kaydeden
Öğüt, "Rüzgâr enerjisi
temiz, çevre dostu,
yenilenebilir bir enerji
kaynağıdır" diye konuştu.
Öğüt, Sanko Enerji
Çatalca RES sayesinde
atmosfere salınmayan
karbondioksit miktarının
yılda 240 bin ton
olduğuna vurgu yaptı.