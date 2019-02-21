Özbekistan’dan SANKO Enerji Çatalca RES’e ziyaret

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resmi görevli birheyet, Sanko EnerjiÇatalca Rüzgar EnerjisiSantralı'nda (RES) incelemeyaptı. SankoEnerji Çatalca RESİşletme Müdürü MustafaÖğüt, ziyaretin, DünyaBankası tarafından organizeedilen çalışmagezisi ile Türkiye'ninenerji sektörünü yapılandırmave geliştirmedegösterdiği başarıhakkında ÖzbekistanHükümeti'nin bilgiedinmesi kapsamındakigerçekleştirildiğini söyledi.Özbekistan Hükümetiheyetinin santral kurulumu,işletimi ve rüzgarenerjisi hakkındabilgi aldığını belirtenÖğüt, "Santralımız 100MW kurulu güç ile yıllıkortalama 285 milyonkWh düzeyinde elektriküretimi yaparak bulunduğubölge ve ülkeyehizmet vermektedir"dedi. Rüzgar enerjisininverilen teşvikler ile birlikteTürkiye'de özellikle2007 yılından itibarenivmeli bir gelişim içerisinegirdiğini kaydedenÖğüt, "Rüzgâr enerjisitemiz, çevre dostu,yenilenebilir bir enerjikaynağıdır" diye konuştu.Öğüt, Sanko EnerjiÇatalca RES sayesindeatmosfere salınmayankarbondioksit miktarınınyılda 240 bin tonolduğuna vurgu yaptı.