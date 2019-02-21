Temizlik görevlisine kadınlardan destek

BUGÜN NELER OLDU

iki erkek tarafından sözlü tacize uğradığını ve işiyle tehdit edildiğini ileri süren Adana Büyükşehir Belediyesi Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü'nde görevli Havva Bulut'a kadınlar destek verdi. Zübeyde Hanım Parkı'nda toplanan Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı'na bağlı kadın temizlik işçileri ve Adana Kent Konseyi Kadın Meclisi bileşenleri, kadına yönelik taciz ve tehditlere karşı toplandı. Adana Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Cennet Ünal ve Havva Bulut'un avukatı Mücella Kara basın açıklaması yaptı. Cennet Ünal, "Adana'da yaklaşık iki gündür sürekli konuşulan ve biz kadınları ciddi anlamda rahatsız eden bir olay meydana geldi. Burada olayın hangi siyasi partinin önünde nasıl yaşandığından ziyade kadınlarımızın gerek çalışma haklarına, gerek sosyal hayatlarına ciddi bir müdahale yaşandı" dedi.