Toros Kaplanı çıkış arıyor

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por Toto 1. Lig'in 23. haftasında cumartesi günü, Bolu Atatürk Stadyumu
'nda Boluspor
ile karşı karşıya gelecek olan Adanaspor hazırlıklarını antrenörler Eyüp Arın
ile Ali Asım Balkaya
gözetiminde sürdürüyor. Boluspor ile zorlu bir maça çıkacaklarını söyleyen Balkaya
, futbolcuları ile bir toplantı gerçekleştirerek teknik direktör Coşkun Demirbakan
'ın görevden ayrılması sonrası yeni sistem hakkında görüş alışverişinde bulundu.
TAKIMINA GÜVENİYOR
Boluspor'un güçlü bir rakip olduğunu ifade eden Balkaya, "Çıkış yakalamak istiyoruz. Bu yüzden Bolu deplasmanı bizim için çok önemli. Haftayı üç puanla kapatıp nefes almalıyız diye düşünüyorum. Boluspor maçı öncesi önemli bir eksiğimiz bulunmuyor. Takımda sakat oyuncuların iyiye doğru gitmesi bizleri sevindiriyor. Ben ve ekibim tüm oyuncu arkadaşlarımıza güveniyoruz. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın"
dedi.
22 HAFTADA 6 GABİYET
ŞAMPIYONLUK hedefiyle başladığı ligde geride kalan 22 haftada 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 mağlubiyet ile 26 puan toplayan ve 12. sırada yer alan Toros Kaplanları, Boluspor maçını çıkış sınavı olarak görüyor.
Son oynanan İstanbulspor karşılaşmasından 1-1 beraberlikle ayrılan Adanaspor'da taraftarın istifaya çağırdığı Coşkun Demirbakan, önce ayrılığa dair sorulara sert yanıt vermiş, akşam saatlerinde ise yöneticilerle görüşerek kulüple yollarını ayırmıştı.