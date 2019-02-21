Toros Kaplanı çıkış arıyor

BUGÜN NELER OLDU

por Toto 1. Lig'in 23. haftasında cumartesi günü,'ndaile karşı karşıya gelecek olan Adanaspor hazırlıklarını antrenörlerilegözetiminde sürdürüyor. Boluspor ile zorlu bir maça çıkacaklarını söyleyen, futbolcuları ile bir toplantı gerçekleştirerek teknik direktör'ın görevden ayrılması sonrası yeni sistem hakkında görüş alışverişinde bulundu.Boluspor'un güçlü bir rakip olduğunu ifade eden Balkaya,dedi.ŞAMPIYONLUK hedefiyle başladığı ligde geride kalan 22 haftada 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 mağlubiyet ile 26 puan toplayan ve 12. sırada yer alan Toros Kaplanları, Boluspor maçını çıkış sınavı olarak görüyor.Son oynanan İstanbulspor karşılaşmasından 1-1 beraberlikle ayrılan Adanaspor'da taraftarın istifaya çağırdığı Coşkun Demirbakan, önce ayrılığa dair sorulara sert yanıt vermiş, akşam saatlerinde ise yöneticilerle görüşerek kulüple yollarını ayırmıştı.