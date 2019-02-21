Yenilmezler Avrupa Kupası’nı istiyor

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adınlar Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı 19 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan, namağlup unvanını FIBA Avrupa Kupası'nda da sürdüren Çukurova Basketbol, Avrupa'da kupa kazanmayı hedefliyor. Sadece Türkiye'de değil birçok ülkede adını 'Yenilmezler' olarak duyuran Çukurova Basketbol, mağlubiyet yüzü görmedi. Başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu önderliğinde Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi köklü rakiplerini geride bırakan Mersin ekibi, yenilmezlik serisinin yanı sıra maç başına 92,16 sayı ortalamasıyla da alkış topladı.
Başarısını FIBA Avrupa Kupası'nda da sürdüren ve E Grubu'ndan lider çıkan Çukurova Basketbol, son 16 turunda Beşiktaş'ı 2 maçta yenerek hem namağlup unvanını korudu hem de tur atladı. Son 8 turu ilk maçında konuk olduğu Polonya temsilcisi Wisla CANPACK'i 93- 73 yenerek tur için avantaj sağlayan ve kendisine güvenenleri yanıltmayan Çukurova Basketbol, Mersin'e Avrupa kupasını getirme hayaline bir adım daha yaklaştı.
Mersin ekibi, rakibiyle ikinci maçı bugün sahasında oynayacak. Servet Tazegül Spor Salonu'ndaki mücadele saat 18.00'de başlayacak.
SEYİRCİ REKORU KIRMALIYIZ
Aynı zamanda A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın da başantrenörlüğünü yapan Çukurova Basketbol'un hocası Ceyhun Yıldızoğlu, "Herkes hedefe kilitlenmiş durumda. Mersin'e bir Avrupa Kupası kazandırmayı istiyoruz. Dört bin kişiye oynadığımız maçlar var. Bu seyirci sayısını 8-10 binlere çıkarmak, seyirci rekorları kırmak gerekiyor" dedi.