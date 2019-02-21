Yenilmezler Avrupa Kupası’nı istiyor

BUGÜN NELER OLDU

adınlar Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı 19 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan, namağlup unvanını FIBA Avrupa Kupası'nda da sürdüren Çukurova Basketbol, Avrupa'da kupa kazanmayı hedefliyor. Sadece Türkiye'de değil birçok ülkede adını 'Yenilmezler' olarak duyuran Çukurova Basketbol, mağlubiyet yüzü görmedi.Başarısını FIBA Avrupa Kupası'nda da sürdüren ve E Grubu'ndan lider çıkan Çukurova Basketbol, son 16 turunda Beşiktaş'ı 2 maçta yenerek hem namağlup unvanını korudu hem de tur atladı.Mersin ekibi, rakibiyle ikinci maçı bugün sahasında oynayacak.Aynı zamanda A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın da başantrenörlüğünü yapan Çukurova Basketbol'un hocası Ceyhun Yıldızoğlu, "Herkes hedefe kilitlenmiş durumda. Mersin'e bir Avrupa Kupası kazandırmayı istiyoruz. Dört bin kişiye oynadığımız maçlar var. Bu seyirci sayısını 8-10 binlere çıkarmak, seyirci rekorları kırmak gerekiyor" dedi.