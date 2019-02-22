Adana Demir kenetlendi

BUGÜN NELER OLDU

por Toto 1. Lig'in 23. hafta mücadelesinde yarın sahasında'yu konuk edecek olanhazırlıklarında sona geldi. Teknik direktörile birlikte ligde istediği çıkışı yakalayamayan mavi-lacivertli ekibe, kulüp başkanı Murat Sancak ve yönetim kurulu moral verdi. Sancak, antrenmanı ziyaret ederek futbolcuları ile tek tek sohbet edip galibiyet istedi., Altınordu maçına kazanmak için çıkacaklarını belirtirken başka bir sonucu akıllarının ucundan bile geçirmediklerini söyledi.Özat,diye konuştu.Adana Demirspor Başkanı Sancak, "Takımı bu süreçte yalnız bırakmıyoruz. Altınordu karşılaşması öncesi futbolcularımızla vakit geçirip yanlarında olduğumuzu anlattık. Bana gerekli sözü verdiler. İnşallah Ümit hocamızla ilk galibiyeti alıp çıkışa geçeceğiz" şeklinde konuştu.