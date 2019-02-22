Adana Demir kenetlendi

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por Toto 1. Lig'in 23. hafta mücadelesinde yarın sahasında Altınordu
'yu konuk edecek olan Adana Demirspor
hazırlıklarında sona geldi. Teknik direktör Ümit Özat
ile birlikte ligde istediği çıkışı yakalayamayan mavi-lacivertli ekibe, kulüp başkanı Murat Sancak ve yönetim kurulu moral verdi. Sancak, antrenmanı ziyaret ederek futbolcuları ile tek tek sohbet edip galibiyet istedi. Ümit Özat
, Altınordu maçına kazanmak için çıkacaklarını belirtirken başka bir sonucu akıllarının ucundan bile geçirmediklerini söyledi.
GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALACAĞIZ
Özat, "Taraftarımızın karşısına ilk kez çıkacak olmanın heyecanını yaşıyorum. Onlara bekledikleri sonucu vermek için mücadele edeceğiz. Rakibimizin gücünü biliyoruz. Genç ve yetenekli oyunculardan kurulu bir takım. Bu yüzden gerekli önlemleri alacağız"
diye konuştu.
'BANA GEREKLI SÖZÜ VERDILER'
Adana Demirspor Başkanı Sancak, "Takımı bu süreçte yalnız bırakmıyoruz. Altınordu karşılaşması öncesi futbolcularımızla vakit geçirip yanlarında olduğumuzu anlattık. Bana gerekli sözü verdiler. İnşallah Ümit hocamızla ilk galibiyeti alıp çıkışa geçeceğiz" şeklinde konuştu.