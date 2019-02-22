Gençliğe sahip çıkma çabamız TÜGVA ile güçlendi

BUGÜN NELER OLDU

Yayma Cemiyeti Adana Şube Başkanı Hüseyin Nuri Çomu ve Şube Yönetim Kurulu Üyeleri, Türkiye Gençlik Vakfı TÜGVA Adana İl Temsilciliğini ağırladı. Türkiye Gençlik Vakfı'nın misyonunun 'dünya üzerinde iyi ve güzele dair ne varsa savunan, her daim hakkın ve adaletin tarafında olacak bir nesil yetiştirmek' olduğunu ifade eden TÜGVA Adana İl Temsilcisi Av. Emrah Sancar; "Gençliğin ihtiyaçlarını gözeterek, manevi kimliklerine katkı sağlayan faaliyetlere imza atıyoruz. Gençliğe sahip çıkma çabasında olan TÜGVA, ortaya koyduğu faaliyetlerle yeni nesil bir gençlik vakfı niteliğinde" dedi. İlim Yayma Cemiyeti'nin kuruluşundan bugüne odağına milli ve manevi kimliğe sahip bir gençlik yetiştirmeyi aldığını belirten Şube Başkanı Hüseyin Nuri Çomu; "Cemiyetimiz, Türkiye'nin ilk imam-hatip okulunun kurulmasına tüm bürokratik engellere rağmen büyük bir mücadele sergileyerek vesile oldu. 1951 yılından bugüne 100'ün üzerinde İmam Hatip Okulu kurulmasına öncülük etti. 180 öğrenci yurdunda yaklaşık 25 Bin öğrencinin barınmasına vesile olan Cemiyetimizin, nesil yetiştirme çabasında TÜGVA gibi kardeş kuruluşların sayısının artması oldukça önemli. Nesil yetiştirme çabamızda TÜGVA ile işbirliği içerisinde olmamız, daha fazla gencimize sahip çıkmamıza olanak sağlıyor" dedi.