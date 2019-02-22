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çıkış peşinde

Giriş Tarihi: 22.2.2019
SPOR Toto 1. Lig'de Hatayspor, bugün İstanbulspor'a konuk olacak. Saat 19.00'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda start alacak karşılaşmayı beIN MAX1 naklen ekrana getirecek. Müsabakanın hakemi ise Bahattin Şimşek. Son 3 maçında Denizlispor ve Adana Demirspor'la berabere kalıp, Gazişehir Gaziantep'e yenilerek 7 puan kaybeden bordo- beyazlı ekip, İstanbul deplasmanından galibiyetle dönüp yeni bir sayfa açmayı hedefliyor. Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut, İstanbulspor'la mutlaka kazanmaları gereken bir maça çıkacaklarını belirtti.
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Hatayspor çıkış peşinde
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