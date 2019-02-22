İşaret dilini yazıya çeviren yazılım geliştirdiler

BUGÜN NELER OLDU

Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Uygulamalı Yapay Zeka Araştırma Merkezi mühendisleri işaret dilini yazıya çeviren yazılım geliştirdiler. Mühendislerinden Murat Arslan, Şenol Korkmaz ve Idoko John Bush'un, işitme engellilerin kullandıkları işaret dilini anlık olarak harflere çeviren yazılım programı geliştirdiği belirtildi. Geliştirilen program, işitme ve konuşma engelli kişilerin günlük hayatlarında işaret dilini bilmeyenlerle iletişim kurmasını kolaylaştıracak. Mühendisler, kameradan aldıkları görüntüden önce "nesne algılama" tekniği kullanarak elleri bulup, daha sonra bu el figürlerinin "nesne sınıflandırma" tekniği kullanılarak ellerin o anki durumunun hangi harfe denk geldiğini bilgisayara öğrettiler. Bilgisayar görüntü işleme algoritmaları ve derin öğrenme teknikleri kullanan mühendisler, kameradan aldıkları görüntülerde önce kullanıcının elini algılayıp daha sonra bu elin şekline karşılık gelen harfi ekrana yazdırdılar. Böylece, kamera önünde işaret dili ile konuşan kişinin ifade etmek istedikleri, uygulama sayesinde yazılı metin haline geliyor. Yazılım için, 28 el işareti harfi için yaklaşık 50 bin tane fotoğraftan oluşan veri seti kullanılarak sisteme harflerin hangi el şekilleri olduğunu öğretildi. Ayrıca, 5 bin kadar el fotoğrafı kullanarak sisteme el'in ne olduğunu öğrettiler.