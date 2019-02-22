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İzciler ‘Her İzci Bir Fidan Etkinliği’ne katıldı

KAMİL CÖMERTLER Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 22.2.2019
İzciler ‘Her İzci Bir Fidan Etkinliği’ne katıldı
MERSİN'İN Anamur ilçesi Akdeniz İlkokulu öğrencileri İzcilik Kulübü önderliğinde Fidan Dikme etkinliğinde bulundu. "Her İzci Bir Fidan" etkinliği kapsamında Anamur Orman İşletme Müdürü Hüseyin Meteris'in gösterdiği alana fidan dikilerek, yeşillenmeye katkıda bulunuldu. Dikilen fidanların önemi ve bakımıyla ilgili öğrencilere bilgi veren Meteris, "Öğrencilerin diktiği fidanlar, kendileriyle birlikte büyüyecek" dedi. Akdeniz İlkokulu Müdürü Mesut Gündoğdu ise, "Okulumuz sınıf öğretmeni aynı zamanda izci lideri olan Süleyman Günal önderliğinde öğrencilerimiz ile fidan dikme etkinliğinde bulunduk" diye konuştu.
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İzciler ‘Her İzci Bir Fidan Etkinliği’ne katıldı
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