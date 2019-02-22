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Kaplan’da Bolu alarmı

Arın, hedeflerinin deplasmanda oynayacakları maçtan puan ya da puanlarla dönmek olduğunu ifade etti

Giriş Tarihi: 22.2.2019
Kaplan’da Bolu alarmı
SPOR Toto 1. Lig'in 23. haftasında Boluspor'a konuk olacak Adanaspor istim üzerinde. Gençlik Gelişim Sorumlusu Eyüp Arın, takımın genel olarak durumundan memnun olduklarını söyledi. Arın, "Antrenörümüz Ali Asım Balkaya ile birlikte futbolcu arkadaşlarımızla konuştuk. Hedefleri anlattık. Başkanımız Bayram Akgül'ün mesajlarını ilettik. Boluspor maçını masaya yatırdık. Her şeyimizle hazırız. Hedefimiz deplasmanda oynayacağımız bu maçtan puan ya da puanlarla dönmek. Bunun için mücadele edeceğiz. Takımımız kazanmak için bütün gücünü sahaya yansıtacak" diye konuştu.
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Kaplan’da Bolu alarmı
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