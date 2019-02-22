Mahir eller projesi hayata geçiyor

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Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı(TEPAV), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) işbirliği) ortaklığında Avrupa Birliği finansmanı ile hayata geçirilen "Mahir Eller Projesi" tanıtımı yapıldı. Proje alanlarından biri olan Antakya'da da ATSO (ile 30 bin kişinin mesleki becerisi belirlenecek, 20 bin kişinin yetkinliği belgelendirilecek, 3 bin kişiye de istihdam sağlanacak. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen "Mahir eller projesi" Antakya'da TEPAV, TOBB VE ATSO ortaklığıyla sürecek. "Mesleğini belgele, farkını koy ortaya" sloganıyla başlatılan Mahir Eller Projesi detayları Ottoman Palace'de basın toplantısıyla tanıtıldı. Tanıtıma ATSO Başkanı Hikmet Çinçin, ATSO Meclis Başkanı Selahattin Eskiocak, İŞKUR Müdtürü Ziya Yüksel, SGK İl Müdürü Hamit Bal, MKÜ Rektörü Hasan Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan, HASİAD Başkanı Gökhan Halkan ve yöneticiler katıldı.Toplantıya video-konferans ile katılan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu Mahir Eller Projesi ile şirketlerin ihtiyaç duyduğu niteliklerle, yetkinliği olan iş gücünü bir araya getirilmesinin hedeflendiğini söyledi. İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Nafiz Çalış, toplantıda Hatay'ın sosyo-ekonomik yapısını anlatan bir sunum gerçekleştirdi. İlin makro-ekonomik yapısını analiz eden Prof. Çalış, şehrin nüfusunun yüzde 44'ünden fazlasının 25 yaş altındaki gençlerden oluştuğuna dikkat çekti.