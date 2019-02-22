Mersin Uğur Ukulları Türkiye finallerinde

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ersin Uğur Okulları Anadolu Lisesi akademik başarının yanı sıra birçok spor branşında da aldığı sonuçlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Okul sporları Genç Kızlar Basketbol Türkiye Şampiyonası'nda il birinciliğini elde eden takım, sonrasında Osmaniye'de yapılan Türkiye Yarı Finallerinde de şampiyon olarak Türkiye Finallerine gitmeye hak kazandı. Uğur Okulları Basketbol Takımı, 27 Şubat-3 Mart tarihleri arasında Samsun'da yapılacak olan müsabakalarda Türkiye'nin en iyi 8 takımı arasında mücadelesine devam edecek. Kadrolarında 3 milli sporcu da bulunduğunu belirten Ercan Dedeşah,dedi.