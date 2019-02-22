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Uğur Ukulları Türkiye finallerinde

Genç Kızlar Basketbol Türkiye Şampiyonası’na gitmeye hak kazanan Uğur Okulları, birincilik kürsüsüne çıkma mücadelesi verecek

BEKİR COŞKUN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 22.2.2019
Mersin Uğur Ukulları Türkiye finallerinde
Mersin Uğur Okulları Anadolu Lisesi akademik başarının yanı sıra birçok spor branşında da aldığı sonuçlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Okul sporları Genç Kızlar Basketbol Türkiye Şampiyonası'nda il birinciliğini elde eden takım, sonrasında Osmaniye'de yapılan Türkiye Yarı Finallerinde de şampiyon olarak Türkiye Finallerine gitmeye hak kazandı. Uğur Okulları Basketbol Takımı, 27 Şubat-3 Mart tarihleri arasında Samsun'da yapılacak olan müsabakalarda Türkiye'nin en iyi 8 takımı arasında mücadelesine devam edecek. Kadrolarında 3 milli sporcu da bulunduğunu belirten Ercan Dedeşah, "Bizlere destek olan okul kurucularımızdan Fatih Sarıtaşlı, lise müdürü Refik Ziya Subaşı, antrenörümüz Mustafa Ongun, öğretmenimiz Çağrı Bayburtlu'ya teşekkür ederim" dedi.
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Mersin Uğur Ukulları Türkiye finallerinde
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