Rekor suçtan aranan M.D. sahte kimlikle yakalandı

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Anamur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Mersin-Antalya karayolu üzerinde yaptıkları kontrollerde 37 yıl hasip ve 170 bin lira para cesazı olan M.D isimli şahsı sahte kimlikle yakaladı. Ekiplerin kent merkezinden geçen Antalya asfaltında yapmış olduğu uygulamada, şüphe üzerine durdurdukları 46 plakalı bir araçta ve araç içerisinde bulunan iki şahıstan süphelenmeleri üzerine yapılan inceleme ve kimlik kontrolünde şahıslardan birinde nüfus cüzdanının sahte olduğu anlaşıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen 1978 doğumlu M.D'nin gerçek kimliği tespit edilince, yapılan GBT sorgulamasında ise 19 ayrı suçtan toplam 37 yıl hapis cezası ve 71.000 TL para cezasının olduğu anlaşıldı. Rekor bir suçtan aranan M.D çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak ceza evine gönderildi.