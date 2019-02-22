Sıfır Atık projesi hayat buldu

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Valisi Mahmut Demirtaş; Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında Şehit Yavuz Öztürk Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından atık tekstil ürünlerinden dönüştürülen çantaları vatandaşlara dağıttı. Şehit Yavuz Öztürk Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe katılan Vali Demirtaş, çevre bilincinin her şeyden önce bir kültür göstergesi olduğunu dile getirdi. Gelecek nesillere daha yaşanabilir, temiz bir dünya bırakmanın tüm insanlığın ortak sorumluluğu olduğunu dile getiren Vali Demirtaş, sıfır atık bilincinin yaşam döngüsünü adapte edilmesi için çalışmalarını devam ettirdiklerini ifade etti. Şehit Yavuz Öztürk Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerine yaptıkları bu anlamlı çalışma ile Sıfır Atık Projesi'ne verdikleri destekler için teşekkür ettiğini belirten Vali Demirtaş, atık ve geri dönüşümün farkındalığını küçük büyük demeden herkesin kazanması gerektiğine vurgu yaparak tüm vatandaşları çevremizi korumaya davet etti.