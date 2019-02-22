Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Sırrıberk ARSLAN: Edelerim tek yumruk: Haydi meydana

Sırrıberk ARSLAN: Edelerim tek yumruk: Haydi meydana

Giriş Tarihi: 22.2.2019
Kahramanmaraşlı yarın 17 yıldır kalpten bağlığı olduğu Başkanı Dünya lideri Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Müftülük Meydanı'nda buluşacak.
Sayın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da gölünde her zaman ayrı bir yeri olan Kahramanmaraş'ımın edeleri ile bir kez daha kucaklaşacak.
Bugüne kadar olduğu gibi yarın yine dost düşman çatlayacak.
Müftülük Meydanı vatanını, bayrağını seven Edelerim ile bence bir mahşer yerine dönecek.
İddia ediyorum yarın ki buluşma da o meydan meydan olalı böyle bir kalabalığa ilk defa ev sahipliği yapacak.
Edelerimin meydandaki coşkusunu katılımını gören CHP'liler photoshop diyecekler, toplama diyecekler, en güvendikleri beyaz kuşlarından atıp tutacaklar.
Kahramanmaraş Müftülük Meydanı yarın ki buluşması adamın adam olduğu, ihanetçilerin, persilvanyacıların, Kandilcilerin madara olduğu gün olarak tarihin sayfalarında yer alacak.
Yaşlısı, genci, kadını, erkeği Kahramanmaraşlı Edelerim bir ellerinde Türk bayrakları ile başkan Erdoğan ile buluşma yerine "Vatan bizimdir" diyecek.
Arslanlar gibi de kükreyerek "Biz gelmeyiz, domates-patlıcan onun bunun oyununa" diye haykırarak 99 yıl önce düşmana karşı yaktığı direniş ateşi ile tüm Anadolu'ya meşale olduğu gibi 31 Mart'ın sonucunun en açık göstergesi olacaklar.
Başta Kahramanmaraş merkez olmak üzere Başkan Erdoğan'la buluşmak isteyenlerin bilmesini istiyorum ki meydana gönül rahatlığı ile hiçbir zorluk ve sıkıntıyla karşılaşmadan gelebilirsiniz.
Kahramanmaraş Valimizin önderliğinde Emniyet teşkilatımız sizlerin en rahat şekilde meydana ulaşmasını sağlamak amacıyla her türlü tedbiri aldı.
Haydi Sütçü İmam'ın, Senem Ayşe'nin, Mıllış Nuri'nin, Rıdvan Hoca'nın torunları yarın şu Kahramanmaraş Aslanının nasıl kükreğini tek yürek, tek bilek tek yumruk olarak bir gösterelim de çatlatalım şu CHP'lileri ve onun kanatları altındaki zavallıları.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sırrıberk ARSLAN: Edelerim tek yumruk: Haydi meydana
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN