Sırrıberk ARSLAN: Edelerim tek yumruk: Haydi meydana

Kahramanmaraşlı yarın 17 yıldır kalpten bağlığı olduğu Başkanı Dünya lideri Sayınile'nda buluşacak.Sayın Başkan'da gölünde her zaman ayrıbir yeri olan Kahramanmaraş'ımın edeleriile bir kez daha kucaklaşacak.Bugüne kadar olduğu gibi yarın yine dost düşman çatlayacak.Müftülük Meydanı vatanını, bayrağını seven Edelerim ile bence bir mahşer yerine dönecek.İddia ediyorum yarın ki buluşma da o meydan meydan olalı böyle bir kalabalığa ilk defa ev sahipliği yapacak.Edelerimin meydandaki coşkusunu katılımını gören CHP'liler photoshop diyecekler, toplama diyecekler, en güvendikleri beyaz kuşlarından atıp tutacaklar.yarın ki buluşması adamınadam olduğu, ihanetçilerin, persilvanyacıların,Kandilcilerin madara olduğugün olarak tarihin sayfalarında yer alacak.Yaşlısı, genci, kadını, erkeği Kahramanmaraşlı Edelerim bir ellerinde Türk bayrakları ile başkan Erdoğan ile buluşma yerinediyecek.Arslanlar gibi de kükreyerekdiye haykırarak 99yıl önce düşmana karşı yaktığı direnişateşi ile tüm Anadolu'ya meşale olduğugibi 31 Mart'ın sonucunun en açık göstergesiolacaklar.Başta Kahramanmaraş merkez olmak üzere Başkan Erdoğan'la buluşmak isteyenlerin bilmesini istiyorum ki meydana gönül rahatlığı ile hiçbir zorluk ve sıkıntıyla karşılaşmadan gelebilirsiniz.Kahramanmaraş Valimizin önderliğinde Emniyet teşkilatımız sizlerin en rahat şekilde meydana ulaşmasını sağlamak amacıyla her türlü tedbiri aldı.Haydi'ın,'nin,nin,nın torunları yarın şuKahramanmaraş Aslanının nasıl kükreğinitek yürek, tek bilek tek yumrukolarak bir gösterelim de çatlatalım şuCHP'lileri ve onun kanatları altındakizavallıları.