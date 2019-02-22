Sırrıberk ARSLAN: Edelerim tek yumruk: Haydi meydana

Kahramanmaraşlı yarın 17 yıldır kalpten bağlığı olduğu Başkanı Dünya lideri Sayın Recep Tayyip Erdoğan
ile Müftülük Meydanı
'nda buluşacak.
Sayın Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'da gölünde her zaman ayrı
bir yeri olan Kahramanmaraş'ımın edeleri
ile bir kez daha kucaklaşacak.
Bugüne kadar olduğu gibi yarın yine dost düşman çatlayacak.
Müftülük Meydanı vatanını, bayrağını seven Edelerim ile bence bir mahşer yerine dönecek.
İddia ediyorum yarın ki buluşma da o meydan meydan olalı böyle bir kalabalığa ilk defa ev sahipliği yapacak.
Edelerimin meydandaki coşkusunu katılımını gören CHP'liler photoshop diyecekler, toplama diyecekler, en güvendikleri beyaz kuşlarından atıp tutacaklar.
Kahramanmaraş Müftülük Meydanı
yarın ki buluşması adamın
adam olduğu, ihanetçilerin, persilvanyacıların,
Kandilcilerin madara olduğu
gün olarak tarihin sayfalarında yer alacak.
Yaşlısı, genci, kadını, erkeği Kahramanmaraşlı Edelerim bir ellerinde Türk bayrakları ile başkan Erdoğan ile buluşma yerine "Vatan bizimdir"
diyecek.
Arslanlar gibi de kükreyerek "Biz gelmeyiz, domates-patlıcan onun bunun oyununa"
diye haykırarak 99
yıl önce düşmana karşı yaktığı direniş
ateşi ile tüm Anadolu'ya meşale olduğu
gibi 31 Mart'ın sonucunun en açık göstergesi
olacaklar.
Başta Kahramanmaraş merkez olmak üzere Başkan Erdoğan'la buluşmak isteyenlerin bilmesini istiyorum ki meydana gönül rahatlığı ile hiçbir zorluk ve sıkıntıyla karşılaşmadan gelebilirsiniz.
Kahramanmaraş Valimizin önderliğinde Emniyet teşkilatımız sizlerin en rahat şekilde meydana ulaşmasını sağlamak amacıyla her türlü tedbiri aldı.
Haydi Sütçü İmam
'ın, Senem Ayşe
'nin, Mıllış Nuri'
nin, Rıdvan Hoca'
nın torunları yarın şu
Kahramanmaraş Aslanının nasıl kükreğini
tek yürek, tek bilek tek yumruk
olarak bir gösterelim de çatlatalım şu
CHP'lileri ve onun kanatları altındaki
zavallıları.