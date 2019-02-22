Sow zamanı!

BUGÜN NELER OLDU

SÜPER Lig umutlarını sürdürebilmek için puan kaybına tahammülü olmayan Gazişehir Gaziantep'de gözler'un üzerinde. Kırmızı-siyahlı ekip, bu hafta evinde Eskişehir'i ağırlarken Senegalli forvet ise siftah peşinde olacak. Ara transfer döneminin son gönünde kadroya dahil edilen yıldız oyuncu,formasıyla ilk golünü atmayı hedefliyor. Dubai'nin FC Shabab Al-Ahli takımından ayrıldıktan sonra 7 ay sahalardan uzak kalan Sow, hırs küpü. Hatayspor ve Altınordu maçlarında toplam 44 dakika görev alan 33 yaşındaki golcü, takımına skor katkısı sağlayamamıştı. Antrenman açığını her geçen gün kapatan tecrübeli yıldızın, Eskişehir karşısında ikinci yarıda oyuna dahil olması bekleniyor. Gazişehir formasını giymekten dolayı son derece memnun olduğunu dile getiren Moussa Sow, ilk golü için sabırsızlandığını belirtirkendiye konuştu.