Tanzim satışına büyük ilgi var

BUGÜN NELER OLDU

Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan tanzim satış noktasına Adanalılar büyük ilgi gösterdi. Seyhan İlçesi Kıyıboyu Caddesi itfaiye istasyonu bitişiğinde çeşitli sebze ve meyve ürünlerinin bulunduğu tanzim satış noktasına vatandaşlar akın etti.Reyonlardan poşetlere doldurdukları sebze ve meyvelerini alan vatandaşlar "Fiyatlar çok uygun. Tanzim satış noktalarının çoğalmasını istiyoruz. Meyve sebzelerini yarı fiyatından daha da ucuza aldık. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dediler.Tanzim satış noktasından alışveriş yapan Hacı Emin Osmanoğlu, "Pazar, market ya da manavdan bu ürünleri almış olsaydım 100 liraya yakın para ödeyecektim. Ama burada yarı fiyatını bile ödemedim. Sadece burayla sınırlı kalmasın diğer bölgelere de kurulsun" diye konuştu.Tanzim satış noktasında gerçekten ürünler hem taze hem de çok ucuz. Pazar da ya da markette bir poşeti doldurup evimize götüremezken burada üç dört poşet ile evimize gidiyoruz. Allah devletimizden razı olsun.Hizmetten çok memnunuz. Fiyatlar gerçekten çok uygun. Fırsatçılara izin vermesinler. Satış noktalarını fazlalaştırsınlar. Uzun kuyruklar oluyor ama beklemeye değer.Alış veriş yaparken yarım kilo ya da bir kilo alıyorduk. Ama burada kilolarca alıp gülerek evimize gidiyoruz. Bu hizmetin seçimlerden sonra da devam etmesini istiyoruz. Bizlere ucuz sebze ve meyve yedirenlere teşekkür ediyorum.