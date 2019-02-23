3 kişiyi yaralayıp kaçan sürücü tutuklandı

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Adana'dauygulama noktasında görev yapan iki polis ile bir vatandaşa çarpıp kaçan alkollü kamyonet sürücüsü Mahmut Gümüş (31) yakalandı. Olaydan sonra suçu yanındaki arkadaşlarından birinin üstüne atmak isteyen ve 200 promil alkollü çıkan Mahmut Gümüş, "Taksirle yaralama, genel güvenliği tehlikeye düşürmek, kamu malına zarar vermek suçu üstlenmek" suçlarından tutuklandı. Kaza önceki gece Merkez Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletli yunus ekiplerinin sabit nokta uygulaması yaptığı sırada, 01 HZ 256 plakalı kamyonet, hızla polislerin üzerine sürdü. Polis memurları Hakan Özmen (30), Eray Gezgin (30) ile Ömer Sertkaya adlı vatandaşa çarptı. Sürücü daha sonra olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından iki polis ile vatandaş hastaneye kaldırıldı. Polis memurlarından Hakan Özmen ile vatandaş Ömer Sertkaya'nın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenilirken diğer polis memuru ise taburcu oldu.Olaydan sonra harekete geçen ekipler kamyonetin kaçış güzergahı boyunca arama yaptı. Polis, aracı Yurt Mahallesi'nde buldu. Kamyonet çevresinde aramayı sürdüren ekipler, sürücüsü olduğu belirlenen Mahmut Gümüş ve yanındaki 3 kişiyi yakaladı. Sürücü Gümüş 200 promil alkollü çıktı. Gümüş'ün aracı kendisinin kullanmadığı, arkadaşlarından birinin kullandığını söylemesi polisi inandırmadı. Adliyeye sevk edilen sürücü cezaevine konuldu.