Ambulanslar ilçelere teslim edildi

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SağlıkBakanlığı tarafından sağlıkta dönüşüm kapsamında Hatay İl Sağlık Müdürlüğü'ne tahsis edilen altı adet 4x4 Acil yardım ambulanslarının teslim töreni gerçekleştirildi. Hatay İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen programa Hatay Vali Yardımcısı Erol Özkan, Hatay İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Ümit Mutlu Tiryaki ile çok sayıda sağlık personeli katıldı.İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Ümit Mutlu Tiryaki; "Gelişen yeni Türkiye yolunda devletimizin sağlık sisteminde yapmış olduğu yatırımlar ve gelişmeler gün geçtikçe artarak devam etmektedir. Şüphesiz bu yatırımlar arasında Hastane öncesi Acil Sağlık Sistemi içerisinde gerek 122 Acil Sağlık, gerekse UMKE olmak üzere yapılan yatırımlar bir hayli fazladır" dedi. Tiryaki; "Mevcut iş yoğunluğunun artması, işin aciliyeti nedeniyle agresif araç sürücüleri, yolların bozuk oluşu ve coğrafik yapının geniş olması gerekçeleri ambulanslarımızın model yıllarına göre daha fazla yorulmalarını ve tahrip olmalarını sağlamaktadır. Yıllık olarak Sağlık Bakanlığı tarafından alımı yapılarak gerekli dizayn değişiklikleri yapılan ambulans araçları illerin ihtiyaç durumları göz önünde bulundurularak illere tahsisi yapılmaktadır. Yaşanan yoğunluk sebebi ile ilimize 6 adet ambulans tahsisi yapılmıştır" ifadelerini kullandı.İlimiz acil sağlık hizmetlerinin aktif ve kesintisiz sürdürülebilmesi için ilimize tahsisi yapılan 6 adet ambulans İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı Antakya, Defne, İskenderun, Erzin, Yayladağı ve Reyhanlı ilçelerinde bulunan Acil Sağlık Servisi İstasyonlarına dağıtımını yapıyoruz. 2018 yılında il genelinde yaygın şekilde konuşulan 53 Ambulans ekibi ile 111.789 vakaya müdahale ettik. İlimize tahsisi yapılan 6 ambulansımız ile birlikte İl Ambulans Servisi Başhekimliği Ambulans filomuza ambulans sayımız 83'e yükselmiştir" dedi.