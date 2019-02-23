Bağışıklık sistemini korumak için dengeli beslenin

BUGÜN NELER OLDU

YakınDoğu Üniversitesi Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Merkezi Diyetisyeni Banu Özbingül Arslansoyu, kış aylarında sık yaşanılan hastalıklardan korunmak için güçlü bir bağışıklık sisteminin öneminden bahsettiği açıklamalarında, vitamin ve mineral takviyesinden, yeterli ve dengeli beslenme kriterlerine kadar birçok konuya değindi. Bağışıklık sistemi adı verilen vücut savunma mekanizmasının, enfeksiyona yol açabilecek virüs, bakteri, mantar, parazit vb. yabancı maddelere karşı vücudu koruduğunu kaydeden Arslansoyu, sağlıklı bir yaşam için güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olunması gerektiğinin önemine dikkat çekerek, bağışıklık sisteminin, vücudun, virüs ve zararlı bakterilerin sebep olduğu enfeksiyon ve hastalıklara karşı savunan doğal koruyucusu olduğunu belirtti. Güçlü bir bağışıklık sisteminin doğal besinlerle desteklenmesi gerektiğini söyleyen Diyetisyen Banu Özbingül Arslansoyu, soğuk havaların etkisini sürdürdüğü, kışın kendini hissettirmeye devam ettiği şu günlerde, üst solunum yolu enfeksiyonlarından korunmak ya da hasta olunduğu durumlarda, hastalığı daha kısa sürede atlatabilmek için yeterli ve dengeli beslenmenin öneminin büyük olduğunu ifade etti.