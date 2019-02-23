Balcalı Hastanesi’nde dayanışma buluşması

BUGÜN NELER OLDU

ÇukurovaÜniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi personelleri başhekimlik tarafından organize edilen moral ve dayanışma gününde buluştu. Oldukça renkli geçen moral gününde Balcalı çalışanlarını Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar da yalnız bırakmadı. Organizasyon, Hipokrat Salonunda Başhekim Yardımcısı Pof. Dr. Şebnem Bıçakçı'nın koordinesinde gerçekleşti.Balcalı Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tamer Cevat İnal, Balcalı Hastanesi çalışanları olarak sürekli vurguladıkları aile kavramını buradaki kalabalıktan ve coşkudan dolayı gördükleri için son derece mutlu olduğunun altını çizdi. İnal, Türkiye'nin en önemli sağlık kuruluşlarının birinde bu denli cefakârca görev yapan tüm personellere de ayrıca teşekkür etti. Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar ise Çukurova Üniversitesi ailesinin en önemli parçalarından biri olan Balcalı Hastanesi'nin çalışanlarının moral gününde bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti. Kibar, şehir dışında gittiği birçok toplantıda Balcalı Hastanesi'n den övgüyle bahsedildiğini dile getirerek bu olumlu algıyı ortaya çıkaran tüm personele de ayrıca teşekkür ettiğini belirtti.Kurumdan emekli olan personellere Rektör Prof. Dr. Kibar, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Tunay Sarpel, Başhekim Prof. Dr. İnal tarafından teşekkür plaketleri verildi. Hastane Başmüdürü Ali Önal'ın da şiir okuduğu moral gününde başta müdür yardımcıları ve diğer personeller, hazırladıkları çeşitli dinletiler, gösteriler ve halk oyunları etkinliklerini moral gününe katılanlara sundu.