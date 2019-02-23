Güçlü olan kazandı

BUGÜN NELER OLDU

Osmaniye'de ilk kez okul sporları faaliyetleri kapsamında bilek güreşi il birinciliği müsabakaları yapıldı. Okul Sporları Gençler A-B Bilek Güreşi İl Birinciliği müsabakaları Gençlik Merkezi Spor Salonu'nda gerçekleşti. Sağ ve sol kolda 8 sıklette yaklaşık 50 sporcunun katılımıyla yapılan müsabakalarda sporcular, dereceye girmek adına kıran kırana mücadele etti. Büyük çekişmenin yaşandığı bilek güreşi il birinciliğinde kategorisinde ve kilosunda birinci olan sporcular grup müsabakalarında Osmaniye'yi temsil etme hakkı kazandı.