‘İş Koçumla İşe Hazırım’ projesi

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AdanaValisi Mahmut Demirtaş, özellikle kadın istihdamının artmasının, kadınların iş dünyasında daha fazla yer almasının ülkenin geleceği açısından büyük taşıdığını belirtti. Vali Demirtaş, Güney Adana Kalkınma Programı kapsamında düzenlenerek Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından yürütülen ''İş Koçumla İşe Hazırım'' projesinin sertifika törenine katıldı. Çukurova Üniversitesi yerleşkesinde düzenlenen sertifika töreninde İş Kulübü Lideri Necati Başakcı'nın gerçekleştirdiği sunumun ardından bir konuşma yapan Vali Demirtaş, Güney Adana Kalkınma Projesi kapsamında gerçekleştirdikleri çalışmalarla kentin kuzey ve güney kesimleri arasındaki farkı azaltarak, makası daralttıklarını ifade etti. Demirtaş, iş arayan vatandaşların iş gücü piyasasına girerken yaşadığı problemlerin başında; kendilerini tanımamaları, kendilerini doğru ifade edememeleri, görüşme öncesinde ve görüşme aşamasında nasıl davranacaklarını bilmemeleri, işe girmeden önce etkili bir özgeçmiş hazırlayamamaları, doğru iş arama kanallarını kullanamamaları gibi nedenler olduğunun tespit edildiğini ifade etti.