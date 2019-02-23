Kaçak hükümlü cezaevine gönderildi

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Adana'da, bir kişiyi öldürmekten kesinleşmiş 21 yıl hapis cezası bulunan hükümlü kovalamaca sonunda yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi İnfaz Büro Amirliği ekipleri, "kasten adam öldürme" suçundan kesinleşmiş 21 yıl hapis cezası bulunan Murat Baybure'nin Adana'da olduğu bilgisine ulaştı. Hükümlünün saklandığı merkez Seyhan ilçesi Uçak Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaya olarak kaçmaya çalışan Baybure'yi yaşanan kovalamaca sonunda yakaladı. Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen Baybure, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.