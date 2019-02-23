Mahalle bekçileri zorlu eğitimle göreve hazırlanıyor

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'ninçeşitli bölgelerinde görev yapacak mahalle ve çarşı bekçileri, Niğde Polis Mesleki Eğitim Merkezinde (POMEM) zorlu eğitimin ardından donanımlı bir şekilde hizmete hazır hale geliyor. Türkiye genelinde 14 POMEM'de 8 bin 395 bekçi, zorlu bir eğitim sürecinden geçerek göreve hazırlanıyor. Niğde POMEM'de 6 haftalık eğitime tabi tutulan 747 bekçi, alanlarında uzman eğitmenlerden spor, kondisyon, silah mekaniği, atış disiplini, silahlı olaylara müdahale, önlem geliştirme, yakın savunma taktikleri, şüpheli taşıma teknikleri, kelepçe ve cop kullanma ile kişisel güvenlik tedbirleri gibi birçok alanda eğitim alıyor. Günlük 6 saatlik eğitim gören bekçilere, "çarşı ve mahalle bekçileri için müdahale ve yöntem teknikleri", "temel hukuk", "uygulamalı çarşı ve mahalle bekçiliği", "ceza ve disiplin hukuku", "önemli tesislerin korunması", "olay yerine ilk giden ekibin harekat tarzı", "şüpheli ve patlayıcı maddelerin tanınması ve alınacak önlemler" gibi konularda da teorik dersler veriliyor. Bekçiler, tam donanımlı poligonlarda özel hazırlanan alanlarda, yanaşık düzen eğitimi, şınav, mekik, barfiks, lastik ve kütük taşıma, sürünme ve komando dansı gibi sportif eğitimlerle fiziki ve psikolojik dayanıklılıkları artırılarak göreve hazır hale getiriliyor.