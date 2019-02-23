Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Otobüste fenalaşan yolcuyu acil servise götürdü

Otobüste fenalaşan yolcuyu götürdü

Giriş Tarihi: 23.2.2019
Otobüste fenalaşan yolcuyu acil servise götürdü
Niğde'de özel bir halk otobüs şoförü 46 yaşındaki Hamza Özkaynak, fenalaşan yolcusunu Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne götürdü. Niğde Özel Halk Otobüsleri taşıyıcı kooperatifinde 53 numaralı halk otobüsüne binen bir kadın, şoför Hamza Özkaynak'ın arka koltuğuna oturdu. Bir süre sonra fenalaşan kadın koltuğa yığıldı. İsmi açıklanmayan kadın yolcunun fenalaştığını fark eden sürücü, hiç beklemeden aracını güzergahını değiştirdi ve Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne gitti. Kadın yolcu, sağlık görevlileri yaptığı ilk müdahalesi sonrası tedavi altına alındı. Bu anlar ise cep telefonu ile görüntülendi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Otobüste fenalaşan yolcuyu acil servise götürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN