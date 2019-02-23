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Şahin, misafiri olduğu öğrencilere yemek yaptı

Belediye Başkanı , üniversite öğrencisinin sosyal medyadan “evimize misafir olur musunuz, gurbetteyiz anne yemeği özledik” davetini geri çevirmedi

Giriş Tarihi: 23.2.2019
Şahin, misafiri olduğu öğrencilere yemek yaptı
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sosyal medyadaki davet üzerine, 3 üniversite öğrencisinin kaldığı eve giderek, eşiyle birlikte gençlere yemek pişirdi. Şahin, Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Yavuz Selim Çapar'ın, sosyal medya üzerinden, "Fatma abla sizi çok seviyoruz bir gün akşam yemeğine öğrenci evimize misafir olur musunuz? Gurbetteyiz, anne yemeğini çok özledik"mesajına olumlu yanıt verdi. Gaziantep'in yemeklerinin lezzetli olduğunu ancak zaman aldığını hatırlatan Şahin, "Analı kızlı, yuvalama 2-3 saatinizi alır ama şimdi çocuklara çok hızlı pratik fakat sağlıklı yemekler yapmak lazım. Çocuklarımızın zihnini ve sağlıklı düşünmesini sağlayacak demir oranı yüksek mercimek çorbası yaptık. Protein bakımından zengin menemen yaptık. 15 dakika içinde nasıl hazırlanır, onu göstermeye çalıştık. Çünkü öğrencilerimiz zamanla yarışıyor" dedi. Gençler ise Başkan Şahin'e teşekkür etti.

BEN DE BİR ANNEYİM
Şahin, akşam saatlerinde eşiyle, Çapar'ın iki arkadaşıyla kaldığı Güneyken Mahallesi'ndeki evine geldi. Gençlerle bir süre sohbet eden Şahin, öğrencilere mercimek çorbası, eşi İzzet Şahin de menemen yaptı. Şahin, , Gaziantep'in genç nüfusa sahip olduğunu ve 4 üniversitesiyle "üniversiteler şehri" olduğunu söyledi. Öğrencilerin yaşam kalitesinin önemli olduğunu ifade eden Şahin, "Öğrencilerimizden bir davet geldiği zaman hiç kıramıyorum. Aynı zamanda anneyim" dedi.

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Şahin, misafiri olduğu öğrencilere yemek yaptı
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