Türkmenistan Sanatçıları Resim Sergisi açıldı

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TürkmenistanSanatçılarının Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 40 eserin sergilendiği "Türkmenistan Sanatçıları Resim Sergisi" Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit tarafından açıldı. Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu'nda yer alan serginin açılışına, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiği, Yüksek Yönetim Denetçisi Emine Dizdarlı, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel, Rektör Prof. Dr. Ümit Hassan, milletvekilleri, öğretim elemanları, sergiye katkı koyan Türkmenistanlı sanatçılar, davetli sanatçılar ve misafirler katıldı. Rektör Prof. Dr. Ümit Hassan, Türkmenistan Sanatçısı Myratgeldi Gurbangeldiyev ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit birer konuşma yaptı. Bakan Özyiğit ile Kurucu Rektör Dr. Suat İrfan Günsel tarafından Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'ne katkılarından dolayı Türkmenistan Sanatçısı Azat Myradov'a "Gümüş Anahtar Onur Ödülü" takdim edildi. Ayrıca, sanatçılar Myratgeldi Gurbangeldiyev, Allaberdi Ovezdurdyyev ile Sanatçısı Azat Myradov'a teşekkür belgesi verildi. Ödül takdiminin ardından serginin açılışı gerçekleştirildi.